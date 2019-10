CorSport – Per Mancini gli ultimi dubbi sono sulle fasce

Roberto Mancini si appresta ad affrontare i prossimi impegni verso l’Europeo con le idee chiare, infatti praticamente ogni settore è al completo. C’è l’incognita del terzo portiere, con Gollini, Meret e Audero che attualmente sembrano essere i principali candidati, ma la titolarità è quasi certamente un duello tra Donnarumma e Sirigu. In difesa invece molto dipenderà dal rientro di Chiellini, mentre a centrocampo c’è abbondanza ed è difficile immaginare l’inserimento di qualcuno che ancora non è stato convocato, salvo Castrovilli. Sembra difficile anche che Mancini rinunci a Tonali, destinato a diventare una colonna dell’Italia nei prossimi anni.

I veri dubbi per il tecnico riguardano le fasce. Questa sera mancheranno Florenzi e Emerson, per D’Ambrosio e Spinazzola queste assenze diventano una chance per fare una buona impressione sull’allenatore. Per il ruolo di centravanti sembra difficile l’inserimento di Balotelli al posto di uno tra Belotti e Immobile, ma il casting per il ruolo di esterno d’attacco è ancora aperto: Chiesa e Insigne sono i titolari designati, mancano però i loro vice, con Orsolini che scalpita per strappare la convocazione all’Europeo. Lo riporta Il Corriere dello Sport.