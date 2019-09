Corsport – Palacio, classe al servizio dell’esperienza

Non solo Ribery: a contendere la palma di ‘evergreen’ del campionato all’ex Bayern Monaco ci pensa Rodrigo Palacio. Il giorno dopo la buona prestazione del francese contro la Juventus, il Trenza gioca una grande gara contro il Brescia.

L’argentino ha segnato un gol da vero opportunista, ma la giocata che ha fatto strabuzzare gli occhi degli spettatori è probabilmente l’assist a Orsolini al 30′ minuto della ripresa: una palla morbida e chirurgica, un vero e proprio tocco di classe. Ribery e Palacio, entrambi non più dei giovanotti, ma non per questo sconquassati, sono la dimostrazione che il talento, quello vero, non è passeggero.