CorSport – Orsolini punta la nazionale

Riccardo Orsolini in questa stagione ha giocato 385 minuti, ovvero gli stessi disputati dalla sua squadra. L’esterno, tenendo in considerazione sia il campionato che la Coppa Italia, ha preso parte a tutte le partite senza mai essere sostituito, segnale che il giocatore non solo è imprescindibile, ma è anche in ottimo stato di forma e mantiene un certo rendimento durante tutti i 90′ minuti. Una qualità che stupisce di Orsolini è proprio che non si ‘perde’ nel corso di una partita, anche quando manca l’ossigeno dimostra una certa lucidità e capacità di compiere la scelta giusta, lo dimostra la conclusione con cui ha siglato l’ultimo atto della rimonta contro il Brescia.

Contro il Brescia ha messo lo zampino praticamente ovunque, era coinvolto nella simulazione di Dessena, ha fatto l’assist per il 2-3 di Palacio e ne avrebbe fatto anche un altro se la rete del 3-3 fosse stata assegnata a Poli. Ora Orsolini, giustamente, guarda alla nazionale maggiore e spera nella prima convocazione. Mancini lo conosce e lo stima, ha avuto modo di osservarlo da vicino sia nello stage di questo aprile che in occasione della permanenza degli azzurri a Casteldebole. Certo è che se l’esterno continuerà a giocare a così sarà davvero difficile ignorarlo. Lo riporta il Corriere dello Sport.