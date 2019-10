Orsolini a caccia dell’azzurro

Roberto Mancini ha praticamente definito quali saranno i giocatori che rappresenteranno l’Italia al prossimo Europeo, rimangono disponibili gli ultimi posti e tra i candidati c’è anche Riccardo Orsolini. Ipotizzando che il tecnico voglia due giocatori per ruolo, per l’esterno del Bologna c’è la possibilità di essere convocato come vice Chiesa. Se l’intenzione di Mancini di arretrare Bernardeschi a fare la mezzala dovesse trovare seguito, allora le chance di Orsolini aumenterebbero ulteriormente.

In ogni caso non dipende solo dalle scelte dell’allenatore, ma soprattutto dal rendimento di Orsolini nelle prossime partite. Il tecnico si era praticamente convinto dopo il grande inizio di stagione, infatti contro Verona, Brescia e Spal l’esterno del Bologna ha sempre fatto la differenza; nei successivi impegni di campionato però Orsolini è stato meno incisivo, motivo per cui la sua convocazione è stata rimandata, ma se riuscirà a essere costante per Mancini sarà davvero difficile non chiamarlo.

Fonte: Cor Sport.