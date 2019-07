CorSport – Obiang o Dominguez?

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sul calciomercato del Bologna. Per rafforzare il centrocampo rossoblù i nomi in cima alla lista sono quelli di Pedro Obiang del West Ham e Nicolas Dominguez del Velez, molto probabilmente uno dei due arriverà a Casteldebole.

Inoltre, domani si terrà un vertice societario alla presenza anche di Sinisa Mihajlovic e verranno valutati i pro e i contro dei due centrocampisti. Il prezzo dei cartellini di Obiang e Dominguez è simile, sui 10 milioni di euro. Mentre per quanto riguarda l’ingaggio, il giocatore del West Ham guadagna 2,3 milioni a stagione, molto meno, invece, l’argentino.