CorSport – Milan in pole per Ibrahimovic

Don Graber, commisioner della Mls, disse che Ibrahimovic sarebbe andato al Milan, salvo poi ritrattare. Certamente ora i rossoneri sono sulle tracce dello svedese; due anni fa non tentarono l’affondo per ragioni anagrafiche, ma ora in casa Milan serve un leader. Ieri Raiola ha parlato con la società, sono stati trattati i casi di Suso, Romagnoli e Bonaventura, ma è chiaro che l’argomento Ibrahimovic sia stato in cima alla lista. Ora la problematica maggiore riguarda l’ingaggio, con lo svedese che pretende un contratto da almeno dieci milioni e che non si accontenta di soli sei mesi, l’accordo sarebbe quindi fino a giugno 2021.

In ogni caso ci sono altre concorrenti: c’è da capire cosa farà il Tottenham di Mourinho, mentre il Napoli sembra essersi defilato perchè la priorità ora come ora è gestire la situazione interna. Il Bologna attende, l’amicizia e la prospettiva di aiutare Sinisa sono prospettive intriganti, ma i rossoblù devono fare i conti anche con il fattore Raiola. Lo riporta il Corriere dello Sport.