CorSport – Mihajlovic verso il ritorno a Casteldebole

Sinisa Mihajlovic, a meno che non giunga un ‘no’ da parte dei sanitari, a partire da oggi sarà a Casteldebole per stare con la squadra in vista della partita di sabato contro la Juventus. L’ultima volta che l’allenatore riuscì ad essere al centro tecnico fu due giorni prima di Bologna–Spal, forse la migliore prestazione stagionale dei rossoblù.Per Sinisa si prospetta la direzione degli allenamenti e gli stessi Tanjga e De Leo, nonostante abbiano sempre sottolineato la presenza dell’allenatore nonostante la malattia, hanno più volte ammesso quanto incida avere un motivatore come Mihajlovic non solo a bordocampo, ma anche nello spogliatoio.

A prescindere dal parere dei medici, che riguarda la direzione degli allenamenti e la presenza in panchina sabato, messa a rischio dal meteo, Sinisa avrà comunque modo di confrontarsi con i suoi giocatori e il messaggio è chiaro: con la Juventus si deve scendere in campo con la mentalità che vuole dal suo Bologna, ovvero giocando con uno spirito non arrendevole e rimanendo fedele ai propri dettami tattici. La crescita del Bologna, a livello di testa, passa attraverso queste sfide e la capacità di giocare a viso aperto anche contro avversari più quotati. Lo riporta il Corriere dello Sport.