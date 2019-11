CorSport – Mihajlovic, oggi il confronto con la squadra

Probabilmente oggi nessuno vorrebbe essere un giocatore del Bologna dato che Sinisa Mihajlovic si confronterà con la squadra a Casteldebole e difficilmente i toni saranno pervasi dalla gioia del ritrovarsi. Il tecnico è arrabbiato e nel giorno che doveva essere di riposo avverrà il confronto tra squadra e allenatore. E’ comunque un giorno positivo, Mihajlovic infatti è al centro tecnico e ci sarà per tutta per la settimana, non partirà con la squadra in trasferta, ma se i valori ematici saranno positivi probabilmente sarà in panchina contro il Milan la settimana successiva.

Sembra in qualche modo un principio di ritorno alla normalità, venerdì ci sarà una conferenza stampa dove sarà presente anche il medico che ha seguito la cura di Mihajlovic, un’iniziativa per comunicare il percorso che è stato fatto e aggiornare sullo stato di salute del tecnico. Per un Bologna che sembra smarrito, c’è invece un Sinisa che rimane sempre lo stesso: oggi la strigliata, ma è importante recuperare i principi che hanno reso il Bologna una squadra capace di entusiasmare i propri tifosi.