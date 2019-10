CorSport – Mihajlovic a caccia di rinforzi

Il Bologna in campo è in qualche modo la rappresentazione del carattere e della personalità di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù sono una squadra che, a prescindere dall’avversario e dal contesto, cerca sempre di imporre il proprio gioco e che generalmente preferisce correre qualche rischio in più per cercare la vittoria. E’ chiaro che questa mentalità ti conduca a non accontentarti di un decimo posto, superare questo piazzamento è il chiaro obbiettivo di Sinisa da questa estate, motivo per cui a gennaio qualcosa il Bologna farà.

Probabilmente arriverà Dominguez, ma attualmente la priorità sembra essere il centravanti con Ibrahimovic in cima alla lista dei desideri, di un rinforzo in attacco si parlava ancora questa estate: ma il costo di Inglese era eccessivo, mentre Kouamé non corrisponde all’identikit del giocatore che Sinisa vuole al centro dell’attacco. Non è da escludersi inoltre un tentativo per un difensore centrale. Lo riporta il Corriere dello Sport.