CorSport-L’ora di Dominguez

Dopo un inizio non facile, Dominguez adesso sembra pronto a prendersi Bologna.

Arrivato come uno degli investimenti più onerosi della storia del club, l’ex Velez ha faticato e non poco durante le prime giornate nel nuovo club.

Tuttavia dopo una lunghissima pausa adesso l’argentino sembra aver nuovamente convinto Mihaijlovic, intenzionato a farlo partire da subito contro i campioni d’Italia in carica.

Per lui pronto un ruolo da trequartista, in ballottaggio con Soriano, o un ruolo a centrocampo per scalzare Medel.

Con la seconda opzione che appare sempre più probabile, i rossoblu sperano di giocarsi il jolly per riuscire a portare a casa punti preziosi per il sogno europeo.

Fonte: Corriere dello Sport (Stadio)