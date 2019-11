CorSport – L’insostenibile leggerezza estiva

Il primo campanello d’allarme fu lanciato da Sinisa stesso che dopo la fine della scorsa stagione aveva avvisato circa la difficoltà di ripetere lo stesso percorso intrapreso dai rossoblù da febbraio a maggio. Forse l’entusiasmo generale ha ridotto la portato dell’ammonimento, ma di fatto in estate il Bologna non si è rinforzato. Lyanco è tornato al Torino e Denswil lo fa rimpiangere, mentre Medel non ha le caratteristiche di Pulgar, a questi fattori vanno aggiunti gli infortuni, ma non è il tempo per gli alibi.

Gennaio può essere l’occasione per rimediare alle leggerezze estive, Dominguez arriverà e per caratteristiche dovrebbe non far rimpiangere Pulgar, ma a prescindere da Ibrahimovic serve un rinforzo in attacco. Urge anche fare qualcosa in difesa, perchè al reparto arretrato serve maggiore solidità. Riavere Sinisa a tempo pieno ovviamente aiuterebbe, ma il tecnico da solo non può sempre fare miracoli. Lo riporta il Corriere dello Sport.