CorSport-La situazione rinnovi in casa rossoblu

Sono quattro i giocatori in scadenza di contratto nella rosa rossoblu: Krejci, Da Costa, Danilo e Palacio. Dopo il rinnovo di Poli sembra arrivato anche il loro momento.

Per quanto riguarda la situazione contrattuale, Da Costa e Krejci sono i rinnovi più complicati, le poche presenze di entrambi possono essere un fattore determinante per la mancata firma sul rinnovo.

Discorso opposto per Palacio e Danilo, due giocatori che fanno dell’usato sicuro e dell’esperienza le loro armi migliori, per loro il rinnovo resta più vicino, l’idea del Bologna è infatti quella di trovate un accordo nel nuovo contratto per chiudere insieme la carriera e riuscire a lasciare un segno in maglia rossoblu.

Fonte: Corriere dello Sport