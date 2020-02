CorSport-La situazione infortunati

Rimangono ancora in 8 gli indisponibili in casa Bologna, la partita contro l’Udinese arriva in un momento pessimo dal punto di vista infortuni.

Dopo i recuperi lampo di Orsolini e Barrow, adesso i rossoblu attendono il ritorno di Soriano, Medel e Santander, vicini al rientro ma ancora lontani da una possibile convocazione per la gara di sabato.

Discorso totalmente opposto invece per quanto riguarda Dijks e Krejci, entrambi ancora alle prese con il recupero dai propri problemi fisici, slitta quindi al prossimo mese la possibilità di vederli in campo.