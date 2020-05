CorSport- La ripresa degli allenamenti e il controsenso del decreto

Dopo diversi mesi di inattività, l’Italia sembra davvero vicina ad una,seppur parziale, ripartenza non solo dal punto di vista economico ma anche da quello sportivo.

Tuttavia la data per la ripresa del campionato, fissata per il 13 giugno, appare ancora molto improbabile.

Il motivo? Un clamoroso controsenso presente nel decreto che entrerà in vigore proprio da oggi.

Secondo le nuove norme infatti gli allenamenti collettivi non sono concessi, motivo per cui per le società di Serie A è impossibile tornare a giocare.

La FIGC pare essersi mossa inviando a Spadafora il nuovo protocollo per la ripresa del campionato ma il ministro ha dichiarato che l’ultima parola spetterà ancora una volta al Comitato Tecnico Scientifico.

Fonte: Corriere dello Sport