CorSport – La Repubblica Ceca supera l’Inghilterra

E’ durata 43 partite l’imbattibilità dell’Inghilterra, l’ultima sconfitta risaliva infatti al 2009 quando a prevalere fu l’Ucraina per 1-0. Ieri è giunta la sorprendente sconfitta contro la Repubblica Ceca nella partita valida per le qualificazioni al prossimo Europeo. Inglesi che hanno solo rimandato l’accesso alla prossima fase, ora la Repubblica Ceca è a pari punti, ma con una partita in più. Rimane però una sconfitta che rischia di lasciare degli strascichi. Eppure la partita era cominciata nei migliori dei modi per l’Inghilterra, con Kane che al 5′ trasforma un rigore. Per i cechi vanno a segno Brabec al 9′ e Ondrasek al 85′. Solo panchina per il terzino del Bologna Krejci. Da segnalare anche gli scontri tra le due tifoserie, il bilancio dice 31 arresti.