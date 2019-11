CorSport – La provincia azzurra

Cosa hanno in comune le novità nelle convocazioni di Roberto Mancini? Castrovilli, Cistana e Orsolini ne hanno fatta di gavetta prima di vestire la maglia azzurra, questi tre giocatori infatti non escono dai vivai dei grandi club, ma si sono formati nelle serie minori: dal campionato cadetto alla Serie D. Andrea Cistana ne ha fatta di strada, e in breve tempo, nel 2016-2017 infatti ha disputato una stagione in Serie D con la maglia del Ciliverghe, poi altri 6 mesi in serie C con la divisa del Prato, infine ha conquistato la Serie A sul campo con la maglia del Brescia.

Castrovilli si è lanciato grazie alle due stagioni con la maglia della Cremonese, mentre Orsolini, prima di essere prelevato dalla Juventus, ha debuttato nei professionisti con la maglia dell’Ascoli, la squadra della sua città. La nuova nazionale di Mancini insomma rappresenta il riscatto e l’importanza del calcio di provincia, capace di ritornare ad essere un serbatoio per la nazionale maggiore, tra i 20 giocatori fatti debuttare dal tecnico infatti solo Kean e Emerson Palmieri non sono mai passati dalle serie minori d’Italia. Lo riporta il Corriere dello Sport.