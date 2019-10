Le polemiche sugli arbitri certamente non si placheranno dopo questo turno di campionato, una delle note positive è però la prestazione di Sacchi, uno dei migliori fischietti di giornata. Per il Corriere dello Sport la sua prestazione è da 6,5. Non ci sono molti dubbi sul rigore del Bologna concesso per il fallo di Joao Pedro su Soriano, come è corretta la decisione di annullare il gol a Palacio per un fuorigioco millimetrico al momento del tiro di Krejci.