La federcalcio serba incorona Mihajlovic

In questo periodo si sta vociferando parecchio sulla possibilità che Sinisa Mihajlovic sia nominato allenatore dell’anno in Italia. Le ragioni risiedono in fattori sia calcistici che extra, dalla corsa alla salvezza della scorsa stagione fino ad arrivare alla tempra con cui sta affrontando la sua malattia. Il tecnico del Bologna si sta contendendo il premio con Allegri e Gasperini e il 2 dicembre si scoprirà chi sarà il vincitore. Nel frattempo dalla Serbia giunge notizia che Sinisa in patria è già allenatore dell’anno, arriva quindi un altro importante riconoscimento per l’allenatore rossoblù.