CorSport – Inzaghi, prove di fuga

E’ stata una sfida tra ex rossoblù quella di ieri al Vigorito, Filippo Inzaghi contro il Perugia e Falcinelli, con le streghe che riescono ad imporsi per 1-0 grazie al gol giunto al 19′ e segnato da Armenteros. Oddo ha optato per il tandem formato da Iemmello e l’ex centravanti del Bologna, ma gli umbri raramente sono riusciti ad essere pericolosi nonostante trenta minuti di superiorità numerica dovuti all’espulsione di Tello a inizio del secondo tempo. In attesa dei risultati delle inseguitrici impegnate oggi, Crotone e Empoli, il Benevento allunga sulla Salernitana e proprio sul Perugia, portando momentaneamente a 4 i punti di vantaggio sul secondo posto e tentando dunque la prima mini fuga di questa stagione di Serie B.

A fine partita ha parlato il tecnico Filippo Inzaghi: “Non posso nascondermi, la squadra ha fatto qualcosa di fantastico, abbiamo giocato con un uomo in meno per tanto tempo, subendo solo un tiro in porta. Devo fare i complimenti alla mia squadra: non abbiamo fatto nulla, ma siamo sulla strada giusta.”

Fonte: Corriere dello Sport