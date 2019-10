CorSport – Inter, turnover per gestire le risorse

Sensi, Vecino, D’Ambrosio, Ranocchia e Sanchez: attualmente questi sono i giocatori che riempiono l’infermeria dell’Inter e che nella giornata di riposo di ieri hanno comunque lavorato alla Pinetina. Conte deve gestire le energie della sua squadra e con il Bologna potrebbe fare del turnover. Sensi è recuperato, ma con i rossoblù giocherà probabilmente una ventina di minuti per arrivare al meglio alla partita con il Dortmund. Potrebbero rientrare anche Vecino e Ranocchia, mentre per D’Ambrosio ci potrebbe volere qualche giorno in più. Vanno verso una maglia da titolare Bastoni e Biraghi, con Godin e Asamoah che dovrebbero riposare. Lo riporta il Corriere dello Sport