Il punto sull’infermeria

C’è ottimismo attorno al recupero di Danilo. Il centrale difensivo sta recuperando dall’infortunio giunto durante la sosta per le nazionali, ma tutto sta procedendo in maniera ottimale e i tempi si stanno riducendo. Se proprio si volesse rischiare il difensore potrebbe già scendere in campo domenica, ma non essendoci altre defezioni probabilmente sarà preservato fino alla partita con il Genoa.

Il suo sostituto, Bani, sta bene dopo la botta in testa rimediata contro il Brescia. Per il resto solo piccoli acciacchi, ma nulla di preoccupante, Denswil ha avuto un problema al tallone, mentre Dzemaili si è fermato a metà seduta. Ieri differenziato per Orsolini e Santander, il primo a causa di botta alla caviglia rimediata con il Brescia, il secondo per un problema all’adduttore che si porta dietro da una settimana.

Fonte: Cor Sport.