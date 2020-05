Il Bologna è quasi al completo, dopo diverse settimane di attesa ecco finalmente arrivare anche gli ultimi componenti della rosa rossoblu. Dopo i ritorni negli scorsi giorni di Medel, Olsen, Krejci e Diks, in settimana toccherà anche a Nicola Sansone, Stefano Denswil e Mattias Svanberg.

Infine per rivedere in campo Danilo, arrivato ieri in città, ci vorranno almeno due settimane a causa della quarantena precauzionale.

Fonte: Corriere dello Sport