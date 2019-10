Il punto sugli infortunati

La sosta per le nazionali certamente non ha sorriso al Bologna dato che sia Medel che Tomiyasu, impegnati rispettivamente con Cile e Giappone, sono rientrati infortunati. Il cileno si è già sottoposto agli esami: per lui si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale destro ed è dunque previsto uno stop di 3-4 settimane. Per il pitbull l’obbiettivo è quello di rientrare il 2 novembre in vista della partita con l’Inter, sua ex squadra.

Oggi si è rivisto a Casteldebole anche Takehiro Tomiyasu che a causa delle condizioni meteorologiche in Giappone ha dovuto procrastinare il rientro. Oggi il difensore si sottoporrà agli esami, ma i primi indizi parlano di 3-4 settimane di stop anche lui.

Poi c’è Destro, per lui contusione al ginocchio, in questo caso i tempi di recupero sono da valutare. Ma potrebbe stare fuori fino alla Samp.