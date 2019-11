Bologna – Il punto sugli infortunati

Sarà un dicembre impegnativo con il Bologna chiamato a disputare cinque partite considerata anche la Coppa Italia. L’infermeria continua a essere affollata e i tempi di recupero dei vari giocatori non sono ancora del tutto chiari. Contro il Napoli certamente mancheranno Dijks, Destro, Soriano e Santander. L’olandese va verso il recupero, ma dopo due mesi d’assenza c’è bisogno di tempo per recuperare la condizione, mentre Destro ha ricominciato a correre, ma il rientro rimane un’incognita, per entrambi il discorso è rimandato a dopo la sfida con i partenopei.

Va valutato Tomiyasu uscito per crampi contro il Parma, mentre Medel è entrato in diffida, il cileno dovrà stare attento alla prossima ammonizione. Infine non va sottovalutata la gestione di Palacio, l’argentino è l’unico attaccante rimasto, ma vanno dosate le energie perché alla sua età non può giocare ogni minuto. Lo riporta il Corriere dello Sport.