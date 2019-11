Il punto sugli infortunati, Tomiyasu vicino al rientro

Salvo imprevisti o nuovi infortuni, il Bologna potrebbe presentarsi alla ripresa con il Parma potendo contare praticamente su tutti i suoi uomini, fatta eccezione per Bani e Danilo che devono scontare la squalifica. Diventa quindi fondamentale il recupero di Tomiyasu, il giapponese tra oggi e domani dovrebbe rientrare pienamente in gruppo, mentre anche Destro nel corso della settimana rivedrà il campo.

La sosta sarà importante anche per Santander e Soriano, il ropero e il centrocampista italiano devono smaltire un problema rispettivamente al polpaccio sinistro e al ginocchio, non infortuni veri e propri, ma fastidi che hanno comunque condizionato i calciatori nelle ultime uscite. Per Dijks invece si deve pazientare: il suo recupero è previsto a ridosso del 24 novembre, ovvero quando riprenderà il campionato del Bologna. Lo riporta il Corriere dello Sport.