Il punto dall’infermeria

Ieri il Bologna ha sostenuto una doppia seduta di allenamento, nel corso della sessione pomeridiana si sono svolte delle partitelle a cui però non ha partecipato Sansone a causa di un problema alla spalla. Nulla di grave, ma una misura precauzionale per fargli evitare contatti pericolosi, mentre Soriano è ancora alle prese con il dolore al ginocchio. Tomiyasu e Santander sono rientrati in gruppo, ma mancano all’appello Dijks e Destro, ancora lontani dall’effettivo recupero. Lo riporta il Corriere dello Sport.