Il grande gesto dei rossoblù

Con il ritorno del campionato alle porte, i rossoblu continuano a prepararsi per quella che possiamo considerare come una delle sfide più importanti della stagione.

Durante la sosta forzata il Bologna ha avuto modo di rimettere in ordine le idee e di quadrare i conti non solo dal punto di vista tattico. E’ infatti da evidenziare il gesto compiuto da giocatori e staff.

La squadra rossoblu infatti tagliando una mensilità del proprio stipendio è riuscita a risparmire fino a 5 milioni di euro, una cifra importante che non verrà a pesare sui conti a fine stagione.

Può sorridere Saputo, non tanto per i milioni risparmiati ma per la voglia da parte dello staff e dei giocatori di mettersi a disposizione per il bene della causa rossoblu.

Fonte: Corriere dello Sport