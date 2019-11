CorSport – Il Bologna si aggrappa alla vecchia guardia

All’esperienza probabilmente è difficile rinunciare, manifesto di ciò è il gol allo scadere di Blerim Dzemaili che consegna al Bologna un punto importante per evitare la quarta sconfitta consecutiva. Il derby emiliano tra Bologna e Parma sembra una sfida a chi riesce contare più assenti, con i ducali che scendono in campo con un attacco reinventato, ma non improvvisato, mentre al Bologna mancano giocatori importanti in ogni reparto.

Kulusevski e Kucka in attacco hanno fatto reparto da soli, il primo ha realizzato il gol del vantaggio, mentre il secondo ha perennemente giocato tra le linee non lasciando punti di riferimento alla retroguardia rossoblù. Per il Bologna doveva essere la stagione caratterizzata dall’avvento dei giovani, ma ieri Denswil ha fatto una figuraccia e alla fine Palacio (37) e Dzemaili (33) hanno salvato la situazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.