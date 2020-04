CorSport-Il Bologna pianifica il rinnovo di Danilo

Un rinnovo importante ma tutt’altro che scontato quello in arrivo per Danilo. La società rossoblu infatti dopo Rodrigo Palacio pare voler continuare a dare fiducia anche al brasiliano.

Scegliendo di tenere due elementi in avanti con l’età ma sicuramente in grado di assicurare prestazioni di alto livello il Bologna vuole tutelarsi e continuare a crescere.

La società ritiene infatti che Danilo possa ancora garantire un’altra stagione di ottimo livello e per questo pare intenzionata a rinnovargli il contratto.

Fonte: Corriere dello Sport