CorSport-Il Bologna non è cattivo

Il Bologna è la squadra più sanzionata d’Europa, i rossoblu dominano la classifica delle squadre più fallose del continente ma gli opinionisti la pensano diversamente.

Intervenuti in un’intervista al Corriere dello Sport: Adani, Guidolin e Pecci parlano della strana situazione che coinvolge i rossoblu.

Secondo Adani la squadra di Sinisa mette intensità e aggressività, i cartellini sono una conseguenza. L’ex Inter trova delle analogie con l’Atalanta ma la differenza a livello d’organico pesa per poterle mettere sullo stesso piano.

Guidolin afferma che si tratti di una squadra molto valida dal punto di vista tattico ma che pecchi d’esperienza.

Pecci conclude dicendo che la squadra non è composta da giocatori cattivi bensì gli arbitri non sembrano all’altezza, secondo lui mancano le tutele necessarie.