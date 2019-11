CorSport – Il bilancio dei nuovi

Dicembre è ormai alle porte e con l’ultimo mese dell’anno arriva anche il periodo per i primi bilanci. Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna analizza l’incidenza dei calciatori acquistati durante la sessione estiva di calciomercato. Secondo il quotidiano il Bologna ha indovinato l’acquisto di Tomiyasu anche se il giapponese ha pagato, a livello di presenze, il recente infortunio, mentre Bani è il più impiegato con 10 presenze e 863 minuti, qualcosa di difficilmente prevedibile alla vigilia del campionato. Una delle motivazioni sul largo impiego del centrale difensivo italiano certamente risiede nel rendimento di un Denswil che ancora non ha convinto. L’impatto di Medel ancora deve essere quantificato, mentre Skov Olsen si sta ambientando. Spicca tra le cessioni Pulgar, il cileno infatti non ha ancora saltato un minuto con la Fiorentina.