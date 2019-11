CorSport – Ibrahimovic, sfida tra Milan e Bologna

A poco più di un mese dall’apertura del calciomercato invernale c’è la sensazione che, almeno in Italia, le due società che davvero si stanno contendendo Zlatan Ibrahimovic siano Bologna e Milan.

I rossoneri cercano un attaccante capace di dare una svolta in zona gol dal momento che Piatek sta sparando a salve, mentre Leao sembra ancora immaturo, ma lo stesso discorso è valido anche per i rossoblù. La famiglia di Ibrahimovic preferirebbe Milano, ma lo svedese è attratto dalla prospettiva di venire in aiuto dell’amico Sinisa; solo il tempo saprà dire chi la spunterà. Lo riporta il Corriere dello Sport.