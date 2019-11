CorSport – Ibrahimovic al Milan, arriva la smentita

Le parole di Don Garber riguardanti un approdo già certo di Ibrahimovic al Milan sono state smentite, non si tratterebbe di un accordo già firmato, ma di un corteggiamento da parte dei rossoneri. Per una serie di motivazioni però rivedere lo svedese con la maglia rossonera rischia di rimanere una suggestione: a gennaio fu lo stesso Gazidis a bocciare questa idea perchè l’età di Ibrahimovic non sarebbe il linea con il nuovo corso del Milan e in secondo luogo resta da capire se l’attaccante accetterebbe di calarsi nell’attuale contesto dei rossoneri. In ogni caso questa vicenda lascia intendere che l’Italia attualmente sia forse la meta prediletta di Ibrahimovic. Lo riporta il Corriere dello Sport.