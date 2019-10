CorSport – Ibra contro tutti

Il verdetto del derby di Los Angeles ha condannato i Galaxy all’eliminazione dai playoff. Zlatan Ibrahimovic, per usare un eufemismo, non l’ha presa troppo bene, al termine della partita infatti lo svedese non ha stretto la mano a nessuno degli avversari e ha provocato i tifosi della squadra avversaria.

Nelle dichiarazioni del post partita, Ibra si è alternato tra dichiarazioni egocentriche e critiche: dalla ‘minaccia’ che se dovesse andare via, cosa attualmente molto probabile, nessuno guarderebbe più la Mls fino ad arrivare a dire che Vela, la stella dei Los Angeles Fc, è diventato famoso solo grazie a lui. Non si risparmia nemmeno verso i 30.000 presenti allo stadio, definito un pubblico da allenamento rispetto agli 85.000 di San Siro. Infine Ibrahimovic ha fatto anche una battuta sul mancato utilizzo del Var: “Dov’era il Var? A prendersi un caffè con Magic Johnson.”