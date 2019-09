CorSport – Gli episodi arbitrali di Brescia-Bologna

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha valutato gli episodi arbitrali più significativi della gara vinta per 4-3 dal Bologna in casa del Brescia. 6,5 è il voto che il quotidiano ha assegnato a Gianluca Rocchi. Il primo gol di Donnarumma è stato assegnato grazie alla Goal Line Technology, mentre le scuse di Dessena non sono servite a evitargli l’espulsione per simulazione (doppia ammonizione). Sarebbe stato calcio di rigore quando Medel ha atterrato Aye in area di rigore, ma questa situazione è stata invalidata da un precedente fuorigioco. Secondo il quotidiano non c’è il calcio di rigore su Skov Olsen, dubbio se sia ammonizione, ma non c’erano gli estremi per il calcio dagli undici metri.