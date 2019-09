Giua, arbitraggio da incubo

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha analizzato la prestazione degli arbitri nell’ultima giornata di Serie A. In una domenica in generale non rosea, spicca in negativo la prestazione di Giua che ha diretto Udinese–Bologna.

Quattro il suo voto in pagella, dovuto a svariati episodi: il primo è l’intervento di Trost-Ekong ai danni di Orsolini in area, prende il pallone, ma il piede è a martello e mette così a rischio la salute dell’esterno dell’attaccante; ma l’episodio più eclatante è certamente la mancata espulsione di Samir per doppia ammonizione, una svista clamorosa, tanto che lo stesso difensore sembrava certo di dover abbandonare il rettangolo di gioco. Il Var avrebbe potuto intervenire sul primo episodio, per regolamento invece non sul secondo. Infine un po’ di confusione durante il recupero, Giua ferma giustamente il gioco, ma fischia dopo 21′ secondi, quando mancava ancora più di un minuto.