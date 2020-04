CorSport-Effetto Ranieri, 5 cambi per ridurre gli infortuni

Intervenuto ieri a Radio Uno, Claudio Ranieri, attuale tecnico della Sampdoria, ha espresso il suo parere riguardo la possibile ripresa del campionato.

Nelle sue parole l’invito a rimanere prudenti nel caso in cui la Serie A dovesse ripartire ed una proposta volta a tutelare la salute dei giocatori:

“Cinque sostituzioni a partita per permettere ai ragazzi di recuperare meglio viste le tante gare in tempi limitati.”

Una frase che non è passata in osservata, in grado di arrivare fino in Inghilterra, dove la Federazione pare abbia già fatto partire una richiesta all’IFAB, il maggiore organo di competenza in ambito calcistico per quanto riguardano il regolamento.

Nelle prossime ore potrebbe infatti arrivare una risposta positiva, in grado di cambiare gli equilibri del calcio europeo per il proseguo della stagione.

Fonte: Corriere dello Sport