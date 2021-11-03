Il lampo nel finale di partita contro il Cagliari da parte di Nicola Sansone potrebbe aver dato vita ad un nuovo capitolo della sua avventura rossoblù.

Uno stop sontuoso e un assist millimetrico che ha permesso al Bologna di chiudere la partita e a Marko Arnautovic di tornare a segnare, segnale che Sansone ha voglia di mettersi in mostra e soprattutto cercare di scalare le gerarchie di Sinisa, che ora con questo nuovo modulo ha tutto da reinventare. Certo è altamente improbabile che possa togliere il posto da seconda punta a Musa Barrow, ma ricordiamoci che il gambiano sarà con la sua nazionale per tutto il mese di gennaio e sicuramente quest'intesa con Arnautovic potrà favorire Sansone come suo sostituito; il che farebbe scivolare ancora più indietro nelle gerarchie Riccardo Orsolini, che nella sua occasione contro il Napoli non era stato totalmente convincente, anche se c'è da dire che al suo fianco aveva un giocatore di movimento come Barrow e non un centroboa come Arnautovic. Vedremo quali indicazioni ci forniranno le prossime sfide, con un Sansone che prova a mettersi in mostra per assicurarsi il posto di vice seconda punta.