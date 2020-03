CorSport-Ecco il possibile scenario per salvare la Serie A

Un’importante indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport svela il piano per salvare la Serie A.

Nonostante lo stop dovuto al Coronavirus, l’obiettivo resta quello di concludere un campionato che da anni non si rivelava essere così incerto.

Il nuovo scenario per concludere il campionato prevede l’inizio fissato per giugno con la conclusione fissata per luglio.

La stagione 2020/2021 invece inizierebbe a ruota durante i primi giorni di agosto.

Fonte: Corriere dello Sport