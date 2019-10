CorSport – Douglas Costa ha recuperato

Maurizio Sarri in vista della partita di sabato contro il Bologna potrà contare anche su Douglas Costa. L’esterno brasiliano manca dai campi da poco più di un mese quando si infortunò contro la Fiorentina e già contro i rossoblù sarà a disposizione del tecnico. Probabilmente il brasiliano partirà dalla panchina, ma in caso di ingresso in campo la Juventus potrebbe riproporre il tridente con Higuain e Cristiano Ronaldo. Nel frattempo vanno verso il pieno recupero anche De Sciglio e Danilo. Lo riporta il Corriere dello Sport.