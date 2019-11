CorSport – Dominguez per Natale

Nicolas Dominguez si appresta a vestire rossoblù: nonostante le pressioni di Heinze, l’allenatore del Velez Sarsfield, per trattenere il calciatore fino all’estate, il centrocampista dovrebbe sbarcare a Bologna al termine della prima parte del campionato argentino per poi aggregarsi ai nuovi compagni dopo le festività. Nel frattempo Dominguez è stato nuovamente convocato dal ct Scaloni per le sfide contro Brasile e Uruguay, un motivo di soddisfazione per il calciatore stesso, ma anche per un Bologna che attende un innesto capace di coniugare quantità e qualità per sostituire definitivamente Pulgar.

Ad agosto il Bologna, forse a causa di un mercato già oneroso, ha deciso di non esercitare la clausola rescissoria, ma optando per il pagamento a rate ha dovuto fare i conti con le pretese del Velez che ha deciso di trattenere ancora un po’ il giovane centrocampista, ma una permanenza in argentina fino all’estate sembra essere fuori discussione. Lo riporta il Corriere dello Sport.