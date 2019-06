Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto sulla situazione di Mattia Destro. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2020 e il Bologna non ha intenzione di proporgli un rinnovo.

Inoltre, il numero 22 non è al centro del progetto tecnico di mister Sinisa Mihajlovic, motivo per cui potrebbe decidere di riconsiderare le offerte pervenute la scorsa estate al club felsineo da Udinese, Parma e Genoa.