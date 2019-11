CorSport – Destro, Fenucci e Sabatini, attori di una telenovela infinita

Fenucci e Sabatini sono una presenza costante nella carriera di Mattia Destro, scherzi del destino e cambi di atteggiamento di una telenovela alla battute finali. Tutto cominciò nel 2013 quando l’amministratore delegato e il coordinatore tecnico dei rossoblù, all’epoca alla Roma, superarono la concorrenza di Inter e Milan per assicurarsi le prestazioni di un giovane Destro.

Anche l’asse Roma–Bologna vede i due dirigenti rossoblù come protagonisti: Sabatini, rimasto nella capitale, cede al Bologna di Fenucci e Corvino l’attaccante facendogli firmare il famigerato quinquennale. Di mezzo c’è stato il passaggio al Milan. Ora Fenucci e Sabatini si sono ritrovati al Bologna, ma la considerazione verso Destro sembra essere mutata, in estate ci sono state le prove della sostituzione, ma i nomi non convincevano il tecnico che ha cercato di invece di dargli fiducia. Forse con Sinisa a bordocampo le cose sarebbero andate in maniera differente, ma resta la sensazione che questa avventura sia ormai ai titoli di coda. Lo riporta il Corriere dello Sport.