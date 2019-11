CorSport – Destro e il Bologna ai titoli di coda

Il rapporto tra il Bologna e Mattia Destro da tempo è incrinato e un risanamento di questa frattura è probabilmente una possibilità destinata a non realizzarsi. C’è anche il mistero riguardante l’infortunio e il viaggio dell’attaccante a Barcellona per curarsi: la sensazione è che Destro potrebbe anche giocare nonostante il dolore, ma comunque senza Sinisa a Casteldebole non troverebbe spazio. L’attaccante è attualmente in scadenza di contratto e la permanenza è da escludersi, ma resta l’incognita dell’addio già a gennaio. La partenza anticipata dipende però da due fattori: in primis spetterà a Sinisa, se il nuovo attaccante non dovesse convincerlo allora tratterrebbe Destro fino a fine stagione, si ripeterebbe quindi più o meno quello che è accaduto questa estate con Kouamé e Defrel, in secondo luogo c’è da verificare se qualche società sia disponibile a fare un’offerta ai rossoblù all’apertura del mercato invernale. Lo riporta il Corriere dello Sport.