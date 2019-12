CorSport – Dalla Turchia: Nagatomo offerto al Bologna

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna riporta un’indiscrezione che giunge dalla Turchia: Yuto Nagatomo sarebbe infatti stato offerto al Bologna. I rossoblù non sembrano però intenzionati a sfruttare questa occasione di mercato soprattutto per ragioni anagrafiche, il terzino giapponese ha infatti 33 anni. Il giocatore del Galatasaray da parte sua vorrebbe rimettersi in gioco nel campionato italiano e su di lui potrebbe puntare la Sampdoria in vista della seconda parte della stagione.