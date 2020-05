CorSport-Dal 18 maggio via agli allenamenti collettivi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Il CTS in accordo con la Lega pare aver definito la data per la ripresa degli allenamenti collettivi.

Si tratta del 18 maggio, giorno in cui tutte le società appartenenti al campionato di Serie A potranno ritornare in campo per svolgere i propri allenamenti anche in gruppo.

Tuttavia la presunta posività di anche un solo componente delle squadre potrà bloccare tutto. Le condizioni per la ripresa sono infatti strettamente collegate alla negatività totale dei giocatori presenti in rosa.

Fonte: Corriere dello Sport