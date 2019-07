CorSport – Da ieri mattina Sinisa è al Sant’Orsola

Sinisa Mihajlovic da ieri mattina è ricoverato presso l’Istituto di Ematologia Seragnoli del Sant’Orsola e si parla di una permanenza di circa tre settimane, ma i tempi sono soggetti a variazioni. L’allenatore del Bologna è entrato in ospedale con un giorno di anticipo. Sinisa sente il richiamo del campo e non manca di essere vicino alla squadra anche in ritiro: ha seguito la prima uscita stagionale in diretta Facebook e comunica tramite Skype con i suoi ragazzi e lo staff tecnico. Inoltre la società si è adoperata per far installare a Casteldebole delle telecamere per permettere all’allenatore di seguire interamente la preparazione dei suoi ragazzi.