CorSport – Confusione sul regolamento

L’episodio destinato a far parlare ancora a lungo di Juventus–Bologna è l’intervento a tempo praticamente scaduto di De Ligt. L’olandese, cercando di intercettare un cross per Palacio, svirgola il pallone che finisce sul braccio. Irrati e Fabbri dopo poco decidono di far riprendere senza nemmeno controllare il Var. La scelta di non assegnare il rigore fondamentalmente si basa sull’esito dell’incontro tra due criteri che hanno generato una contraddizione: essendo il tocco proveniente dallo stesso De Ligt non andrebbe punito (colpisce infatti prima con il piede), ma dall’altra parte l’olandese ha toccato il pallone con il braccio che ne aumentava il volume, un tocco casuale e non, giunto comunque da volontaria partecipazione all’azione.

Ora è chiaro che allo spettatore il nuovo regolamento genera principalmente confusione, perché dall’esterno l’idea è che, nonostante sia stato eliminato il concetto di volontarietà, alla fine a decidere sia l’interpretazione dell’arbitro. Se non altro una maggiore chiarezza sul regolamento porterebbe a meno polemiche. Lo riporta il Corriere dello Sport.