CorSport-Con la Juventus pronto il rilancio dell’olandese Denswil

Una stagione fatta di alti e bassi quella di Stefano Denswil, l’olandese arrivato in estate non sembra ancora aver convinto la piazza rossoblu pagando probabilmente l’impatto con un nuovo campionato.

Con il ritorno in campo alle porte, nella sfida contro la Juventus, Sinisa Mihaijlovic starebbe pensando di lanciare titolare proprio l’olandese in una difesa totalmente inedita.

Vista l’assenza di Bani infatti Denswil pare essere il favorito per affiancare Danilo in mezzo alla difesa, permettendo così lo spostamento di Tomiyasu sull’esterno ed una maggiore manovra offensiva.

Un’occasione da non perdere per il difensore olandese, chiamato alla vera grande opportunità in maglia rossoblu.

Fonte: Corriere dello Sport