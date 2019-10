Centravanti a secco di gol, ma anche di chiare occasioni

Il Bologna nelle ultime partite ha faticato a segnare su azione, Santander e Destro momentaneamente sono a quota zero, ma colpevolizzare esclusivamente i due centravanti è eccessivo.

Probabilmente nessuno dei due è un attaccante da venti gol a stagione, ma entrambi hanno una certa confidenza con la rete. Nelle partite disputate finora hanno avuto poche chiare occasioni, infatti i pericoli maggiori infatti provengono dalla fasce e dalle giocate di Sansone e Orsolini, il problema sorge se i due non sono in giornata o se la squadra avversaria prende le giuste contromisure, come ha fatto Tudor domenica quando ha riadattato il suo Udinese per limitare la pericolosità degli esterni rossoblù.